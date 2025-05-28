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РФ предложила Украине провести следующий раунд переговоров в Стамбуле 2 июня, - Лавров

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Россия якобы наконец-то разработала "меморандум" со своей позицией

РФ предложила Украине провести следующий раунд переговоров в Стамбуле 2 июня, - Лавров

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Об этом пишут РосСМИ.

По словам Лаврова, российская сторона якобы "оперативно" разработала меморандум, "который излагает позицию РФ по всем аспектам надежного преодоления первопричин".

Делегация РФ во главе с Владимиром Мединским готова представить его украинской стороне во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

Напомним, что глава Кремля Владимир Путин 19 мая заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время.

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19 мая Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет ожидать российскую версию меморандума.

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