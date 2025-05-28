РФ предложила Украине провести следующий раунд переговоров в Стамбуле 2 июня, - Лавров
Россия якобы наконец-то разработала "меморандум" со своей позицией
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом пишут РосСМИ.
По словам Лаврова, российская сторона якобы "оперативно" разработала меморандум, "который излагает позицию РФ по всем аспектам надежного преодоления первопричин".
Делегация РФ во главе с Владимиром Мединским готова представить его украинской стороне во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Напомним, что глава Кремля Владимир Путин 19 мая заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время.
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19 мая Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет ожидать российскую версию меморандума.
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