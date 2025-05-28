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Шевченко принял участие в футбольном медиатурнире в Турции. ФОТО

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Андрей Николаевич времени зря не теряет

Шевченко принял участие в футбольном медиатурнире в Турции. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко принял участие в медиатурнире Golazo Cup Türkiye, который проходит в столице Турции Стамбуле.

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Об этом сообщается в соцсетях турнира.

Андрей Николаевич стал капитаном одной из команд, в которую входят турецкие знаменитости, не только футбольные.

Team Sheva проиграла в первом матче со счетом 4:7 команде Волкана Демиреля.

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Призовой фонд турнира — 1 миллион турецких лир, примерно 1 050 000 грн.

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