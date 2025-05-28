Шевченко принял участие в футбольном медиатурнире в Турции. ФОТО

Президент УАФ Андрей Шевченко принял участие в медиатурнире Golazo Cup Türkiye, который проходит в столице Турции Стамбуле.

Читайте также Шевченко прокомментировал свое участие в конференции в Исландии

Об этом сообщается в соцсетях турнира.

Андрей Николаевич стал капитаном одной из команд, в которую входят турецкие знаменитости, не только футбольные.

Team Sheva проиграла в первом матче со счетом 4:7 команде Волкана Демиреля.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Призовой фонд турнира — 1 миллион турецких лир, примерно 1 050 000 грн.