Шевченко принял участие в футбольном медиатурнире в Турции. ФОТО
Андрей Николаевич времени зря не теряет
фото из соцсетей
Президент УАФ Андрей Шевченко принял участие в медиатурнире Golazo Cup Türkiye, который проходит в столице Турции Стамбуле.
Об этом сообщается в соцсетях турнира.
Андрей Николаевич стал капитаном одной из команд, в которую входят турецкие знаменитости, не только футбольные.
Team Sheva проиграла в первом матче со счетом 4:7 команде Волкана Демиреля.
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Призовой фонд турнира — 1 миллион турецких лир, примерно 1 050 000 грн.
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