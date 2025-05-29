Генштаб обновил данные о потерях России в войне с Украиной
Идентичные со вчерашними показатели
Азов
За минувшие сутки российская армия потеряла около 1050 солдат, 1 бронемашину и 31 артсистему.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на утро 29 мая 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 984940 (+1050) человек,
- танков - 10864 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 22645 (+1) ед,
- артиллерийских систем - 28386 (+31) ед,
- РСЗО - 1397 (+0) ед,
- средства ПВО - 1171 (+0) ед,
- самолетов - 372 (+0) ед,
- вертолетов - 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 37999 (+81),
- крылатые ракеты - 3265 (+9),
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 50015 (+56) ед,
- специальная техника - 3902 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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