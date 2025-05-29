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Генштаб обновил данные о потерях России в войне с Украиной

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Генштаб обновил данные о потерях России в войне с Украиной

Азов

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За минувшие сутки российская армия потеряла около 1050 солдат, 1 бронемашину и 31 артсистему.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на утро 29 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 984940 (+1050) человек,
  • танков - 10864 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 22645 (+1) ед,
  • артиллерийских систем - 28386 (+31) ед,
  • РСЗО - 1397 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1171 (+0) ед,
  • самолетов - 372 (+0) ед,
  • вертолетов - 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 37999 (+81),
  • крылатые ракеты - 3265 (+9),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50015 (+56) ед,
  • специальная техника - 3902 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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