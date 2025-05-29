Умеров: Украина передала России документ о прекращении огня

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская сторона официально передала делегации России во главе с Владимиром Мединским документ с четкой позицией по завершению войны.

"В развитие встречи в Турции 16-го мая мир ожидал, что российская сторона сформулирует и направит Украине и партнерам "меморандум" с их видением шагов к прекращению огня.

После жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, президента Зеленского, которые доказали, что мир объединен вокруг достижения мира для Украины, россияне наконец сообщили, что дописали свой «меморандум». Впрочем, они затягивают передачу документа.

Я передал главе российской делегации наш документ, который отражает украинскую позицию. Они получили этот документ.

Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их «меморандум», чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны.

У российской стороны есть еще минимум четыре дня до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ", - написал Умеров в X.