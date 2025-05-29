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Россия выпустила ночью 90 беспилотников. Результаты работы ПВО

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Россия выпустила ночью 90 беспилотников. Результаты работы ПВО

Міністерство оборони України

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В ночь на 29 мая противник атаковал 90-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Особенность воздушного удара - атакованы объекты на прифронтовых территориях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Противовоздушной обороной обезврежено 56 шахедов и дронов других типов на востоке и севере страны. 10 - сбиты огневыми средствами поражения, 46 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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