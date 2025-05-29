Шевченко: Мы привезем в Канаду часть души украинского футбола
УАФ организует выставку в Торонто
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С 5-го по 10 июня (с 10:00 до 20:00) в Trident Centre в Торонто будет работать выставка "Украинский футбол: Игра продолжается". Выставка организована Украинской ассоциацией футбола в рамках турнира Canadian Shield, где сыграет сборная Украины. Среди экспонатов - уникальные артефакты, которые ранее не покидали пределы Украины и не демонстрировались вместе.
Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал значимость данной выставки.
"Мы привезем в Канаду часть души украинского футбола. Впервые в истории в одном месте удалось собрать уникальные артефакты из разных коллекций, чтобы показать миру, как футбол отражает нашу борьбу, память и единство.
Это благодарность тем, кто годами поддерживал сборную за океаном, и одновременно - мощное культурное послание. Мы хотим, чтобы и за пределами Украины увидели, как футбол стал для нас не только игрой, а частью ДНК нации - и как он продолжается, даже во времена войны", - приводит слова Шевченко пресс-служба ассоциации.
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Напомним, в рамках турнира Canadian Shield команда Сергея Реброва проведет два матча: 7 июня сине-желтые сыграют с хозяином, Канадой, а 10 числа - с Новой Зеландией.
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