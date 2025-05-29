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В России подорвался майор, причастный к бомбардировкам Мариуполя

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В России подорвался майор, причастный к бомбардировкам Мариуполя

Агентство. Новости / Telegram

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В российском Ставрополе взорвали майора армии РФ и первого заместителя главы города Заура Гурциева. Он руководил воздушными атаками Мариуполя.

По данным СМИ, взрыв произошел утром 29 мая возле многоэтажного дома в Ставрополе. Перед этим погибшие сидели на скамейке возле дома и распивали алкогольные напитки.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы, рассматривается также версия об "украинском следе" в совершении "теракта".

Известно, что Гурциев руководил воздушными бомбардировками Мариуполя во время захвата города в феврале 2022 года. В сентябре 2024 года Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя и занимался "противодействием терроризму и экстремизму".

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