В России подорвался майор, причастный к бомбардировкам Мариуполя
Видео инцидента
Агентство. Новости / Telegram
В российском Ставрополе взорвали майора армии РФ и первого заместителя главы города Заура Гурциева. Он руководил воздушными атаками Мариуполя.
По данным СМИ, взрыв произошел утром 29 мая возле многоэтажного дома в Ставрополе. Перед этим погибшие сидели на скамейке возле дома и распивали алкогольные напитки.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы, рассматривается также версия об "украинском следе" в совершении "теракта".
Известно, что Гурциев руководил воздушными бомбардировками Мариуполя во время захвата города в феврале 2022 года. В сентябре 2024 года Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя и занимался "противодействием терроризму и экстремизму".
Популярное сейчас
- ФОТО. Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций
- Левый берег – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция первого матча плей-офф за право участия в УПЛ
- Камбек Челси, метания Ротаня и тренерские рокировки в УПЛ. Главные новости за 28 мая
- Федецкий: После финала ЛЕ Коломойский сказал Маркевичу: "Я не просил вас сюда выходить"
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены