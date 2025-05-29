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Канцлер Германии оценил возможность передачи ракет Taurus Украине

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Неоднозначный ответ

Канцлер Германии оценил возможность передачи ракет Taurus Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил поставки Украине крылатых ракет Taurus.

"Конечно, это в пределах возможного.

Мы всегда говорили - я сам это говорил - что Taurus требует несколько месяцев подготовки солдат в Украине", - сказал он в эфире телеканала ZDF.

28 мая Мерц в Берлине провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время визита Зеленского Германия пообещала новую военную помощь Украине на 5 млрд евро.

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Украина Германия война с россией Taurus Фридрих Мерц
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Источник:
ZDF
Опубликовал: Александр Бураков

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