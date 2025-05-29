Канцлер Германии оценил возможность передачи ракет Taurus Украине
Неоднозначный ответ
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Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил поставки Украине крылатых ракет Taurus.
"Конечно, это в пределах возможного.
Мы всегда говорили - я сам это говорил - что Taurus требует несколько месяцев подготовки солдат в Украине", - сказал он в эфире телеканала ZDF.
28 мая Мерц в Берлине провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время визита Зеленского
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Источник:ZDF
Опубликовал: Александр Бураков
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