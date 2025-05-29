Канцлер Германии оценил возможность передачи ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил поставки Украине крылатых ракет Taurus.

"Конечно, это в пределах возможного.

Мы всегда говорили - я сам это говорил - что Taurus требует несколько месяцев подготовки солдат в Украине", - сказал он в эфире телеканала ZDF.