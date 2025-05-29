Шахтер отвезет Кубок УЕФА на другой конец света. Названа причина
Что же они задумали?
ФК Шахтер / Getty images
"Шахтер" отвезет Кубок УЕФА на другой конец света.
Донецкий клуб сообщил, что в Торонто с 5-10 июня будет работать выставка "Украинский футбол: игра продолжается", которую организует Украинская ассоциация футбола.
На ней будет представлен еврокубок Шахтера, который команда получила в 2009 году.
Донецкий клуб показал видео:
Выставка будет работать в Trident Centre с 10:00 - 20:00.
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Напомним, что сборная Украины сыграет на Canadian Shield. 7 июня национальная команда сыграет с Канадой, а 10 июня - с Новой Зеландией.
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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