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Шахтер отвезет Кубок УЕФА на другой конец света. Названа причина

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Шахтер отвезет Кубок УЕФА на другой конец света. Названа причина

ФК Шахтер / Getty images

Новина українською

"Шахтер" отвезет Кубок УЕФА на другой конец света.

Донецкий клуб сообщил, что в Торонто с 5-10 июня будет работать выставка "Украинский футбол: игра продолжается", которую организует Украинская ассоциация футбола.

На ней будет представлен еврокубок Шахтера, который команда получила в 2009 году.

Донецкий клуб показал видео:

Выставка будет работать в Trident Centre с 10:00 - 20:00.

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Напомним, что сборная Украины сыграет на Canadian Shield. 7 июня национальная команда сыграет с Канадой, а 10 июня - с Новой Зеландией.

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Шахтер (Донецк) Кубок УЕФА
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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