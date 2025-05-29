Благотворительный аукцион при участии Фонда Андрея Матюхи собрал средства на спортивную инфраструктуру для детей-сирот Житомирщины

В мае на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялась важная благотворительная инициатива — аукцион "Купи лот от Легенд украинского спорта, чтобы дети-сироты имели футбольное поле".

Мероприятие было направлено на финансирование строительства современного футбольного поля и инклюзивной детско-спортивной площадки для воспитанников Житомирского дома ребенка. Планируется, что объект будет служить нуждам не только детей-сирот, но и около 6000 детей региона.

Проведение аукциона стало возможным благодаря совместным усилиям ФК "Динамо", Сборной журналистов Украины, Информационного агентства "Центр новостей" и Фонда Андрея Матюхи.

Вклад Фонда Андрея Матюхи в развитие детского спорта

"Мы поддержали аукцион, потому что верим: каждый украинский ребенок заслуживает жизни, наполненной заботой и новыми впечатлениями, — подчеркнул основатель фонда Андрей Матюха. — В таких проектах ощущается настоящая сила единства — когда спорт, благотворительность и человечность создают возможности для тех, кто нуждается в этом больше всего".

На аукционе, который прошел 24 мая, было представлено десять эксклюзивных лотов от звезд украинского спорта: футболки Александра Зинченко и Ильи Забарного с матча Украина-Бельгия, футболки ФК "Динамо" (чемпионы Украины 2024/25) и ФК "Шахтёр" (обладатели Кубка Украины 2024/25), кроссовок Сергея Стаховского, боксерские перчатки и коллекционная монета от Александра Усика, мячи с автографами игроков сборной Украины и Андрея Шевченко, а также боксерские перчатки Виталия Кличко.

Организаторы подчеркивают, что каждый приобретенный лот — это весомый вклад в развитие здорового и счастливого будущего украинских детей. В 2024 году благодаря подобному сотрудничеству с меценатами уже был реализован проект строительства детско-спортивной площадки и футбольного поля для детей-сирот в Доме ребенка №1 г. Львова.

Деятельность Фонда Андрея Матюхи охватывает системную поддержку инициатив в сферах спорта, образования, медицины, помощи ветеранам и укрепления обороноспособности страны, рассматривая благотворительность как ключевой элемент долгосрочной поддержки украинских общин и восстановления государства.