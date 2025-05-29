На американского режиссера Кристофера Уолтерса, снимавшего фильм о войне, обрушился балкон в Киеве
Американец заявил, что хочет провести расследование
В Подольском районе Киева на гражданина США, режиссера Кристофера Уолтерса, который приехал в Украину документировать войну, упал балкон. Мужчина получил травмы.
Об этом сообщил сам Кристофер Уолтерс.
Американец записал в Инстаграм обращение на украинском языке, в котором рассказал, что балкон обвалился, а тогда сам он упал на землю вместе с бетоном.
Это произошло прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома.
"В центре столицы вот так падают балконы... Балкон под которым люди проходят к подъезду. В то время когда летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!", - написал Уолтерс.
Американец добавил, что хочет провести расследование, чтобы определить, что стало причиной, чтобы таких аварий больше не повторялось в Киеве.
Реакция КГВА
"Это не вражеская атака, а следствие многолетней бездеятельности. Я срочно поручил новоназначенному председателю Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с пострадавшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности", - прокомментировал ситуацию глава КГВА Тимур Ткаченко.
Он добавил, что сейчас мужчине оказывают помощь. С руководителями районных управляющих компаний проведут серьезный разговор.
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