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Проработал недолго. Маск покинул госадминистрацию Трампа

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Маск недолго пробыл на госслужбе

Проработал недолго. Маск покинул госадминистрацию Трампа

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Миллиардер Илон Маск объявил об отставке с поста специального государственного служащего в Департаменте эффективности правительства США (DOGE), не достигнув поставленной цели – сэкономить триллионы долларов бюджетных средств. Его амбициозная инициатива закончилась скандалами, критикой и падением доверия.

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Об этом написал Маск на своей платформе X.

"Поскольку мой назначенный срок в качестве специального правительственного служащего заканчивается, я хочу поблагодарить президента Трампа за возможность сократить бесполезные расходы. Миссия DOGE будет только усиливаться со временем, превращаясь в образ жизни во всем правительстве", - сказал Маск.

Как заявил неназванный представитель Белого дома в комментарии Bloomberg, Маск ушел в отставку на фоне растущей критики и политического давления. Его программа реформ привела к сокращению десятков тысяч государственных служащих и даже ликвидации отдельных агентств, однако финансового эффекта, который обещал Маск, достигнуто не было.

"Первоначально Трамп определил завершение этой инициативы на 4 июля 2026 года, давая DOGE почти 18 месяцев на поиск $2 триллионов экономии, как обещал Маск. Впоследствии он снизил эту цель до $1 триллиона, а затем и до $150 миллиардов".

По словам представителя Белого дома, Маск сам инициировал процесс увольнения, которое было согласовано с президентом. Свое решение Маск объявил после интервью, в котором он жестко раскритиковал флагманский налоговый законопроект администрации Трампа – "Один большой прекрасный закон", заявив, что тот не будет способствовать существенному уменьшению дефицита федерального бюджета.

Маск шутил, что его должность в Белом доме – "главный никто", и настаивал, что не является ключевым для миссии.

Деятельность департамента вызвала серию судебных исков из-за сомнительных полномочий и неточных данных об эффективности. Маска обвиняли в потенциальном конфликте интересов, поскольку его компании – в частности Tesla и SpaceX – имеют контракты с государством.

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