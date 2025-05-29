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99% "ограниченно годных" после повторного прохождения ВВК являются годными к службе, - депутат Вениславский

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Из них 50% признаны годными к службе без каких-либо замечаний

99% "ограниченно годных" после повторного прохождения ВВК являются годными к службе, - депутат Вениславский

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

По состоянию на сегодня повторную военно-врачебную комиссию прошли более половины "ограниченно годных".

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Об этом сказал нардеп "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день те граждане Украины, которые были до вступления в силу закона, которым мы отменили понятие "ограниченно годный" в военное время, и ввели "годный" или "непригодный", прошли повторное ВЛК, чтобы быть признанными "годным" или "непригодным", более половины тех, кто в свое время был признан "ограниченно годным", - отметил парламентарий.

По словам Вениславского, практически 99% тех, то прошел повторную ВВК, признаются годными к военной службе, из них 50% признаны годными к службе без каких-либо замечаний, а другая половина - годными с определенными оговорками.

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"Это свидетельствует о том, что в свое время возможность быть признанным "ограниченно годным" была такой лазейкой для злоупотреблений", - добавил нардеп.

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