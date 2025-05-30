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Стадион, на котором принимали матчи УПЛ и Первой лиги, зарастает сорняком

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Объекту инфраструктуры не хватает команды и ухода

Стадион, на котором принимали матчи УПЛ и Первой лиги, зарастает сорняком

Джерело - V&A Dudush - Panoramio

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Стадион "Спартак" в Одессе находится в заброшенном состоянии. Об этом сообщают местные болельщики.

Стадион, на котором принимали матчи УПЛ и Первой лиги, зарастает сорняком - изображение 1

С 2009 по 2011 год на этом поле играл "Черноморец" во время реконструкции главной арены города. До временного переезда "моряков" было произведено последнее обновление. После этого в 2010-х на "Спартаке" выступали "Одесса" и "Жемчужина", но коллектив провел в ПФЛ только 2 сезона и прекратил существование. Также стадионом пользовался регбийный клуб для поединков Премьер-лиги.

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Стадион находится в коммунальной собственности и подчиняется Одесскому городскому совету.

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Источник:
Chernomorets Odessa Fan Page
Опубликовал: Александр Симченко
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Anatolii (Ravensburg)
30.05.2025 в 07:47
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Комментарии 1
Anatolii (Ravensburg)
30.05.2025 в 07:47
Шкода...
Ответить
0
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