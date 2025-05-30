Стадион, на котором принимали матчи УПЛ и Первой лиги, зарастает сорняком

Стадион "Спартак" в Одессе находится в заброшенном состоянии. Об этом сообщают местные болельщики.

С 2009 по 2011 год на этом поле играл "Черноморец" во время реконструкции главной арены города. До временного переезда "моряков" было произведено последнее обновление. После этого в 2010-х на "Спартаке" выступали "Одесса" и "Жемчужина", но коллектив провел в ПФЛ только 2 сезона и прекратил существование. Также стадионом пользовался регбийный клуб для поединков Премьер-лиги.

Стадион находится в коммунальной собственности и подчиняется Одесскому городскому совету.