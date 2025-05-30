Стадион, на котором принимали матчи УПЛ и Первой лиги, зарастает сорняком
Объекту инфраструктуры не хватает команды и ухода
Джерело - V&A Dudush - Panoramio
Стадион "Спартак" в Одессе находится в заброшенном состоянии. Об этом сообщают местные болельщики.
С 2009 по 2011 год на этом поле играл "Черноморец" во время реконструкции главной арены города. До временного переезда "моряков" было произведено последнее обновление. После этого в 2010-х на "Спартаке" выступали "Одесса" и "Жемчужина", но коллектив провел в ПФЛ только 2 сезона и прекратил существование. Также стадионом пользовался регбийный клуб для поединков Премьер-лиги.
Читайте также"Не буду психологически убивать в последней игре": Кучер объяснил, почему не заменил своих двух игроков в первом тайме
Стадион находится в коммунальной собственности и подчиняется Одесскому городскому совету.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Chernomorets Odessa Fan Page
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Anatolii (Ravensburg)
30.05.2025 в 07:47
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Целых четыре этапа. Первый взгляд на потенциальных соперников Шахтера в Лиге Европы
- Придется начинать рановато. Определилась квалификационная судьба Шахтера в Лиге Европы 2025/26
- Полесье официально представило нового главного тренера
- Владислав Ващук, который служит в Нацгвардии, получил очередное воинское звание
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
Комментарии 1