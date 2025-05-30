Потери России в войне с Украиной превысили 985 тысяч солдат - Генштаб

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 986 080 своих военных, в том числе 1140 - за последние сутки.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 мая 2025 года ориентировочно составляют: