Потери России в войне с Украиной превысили 985 тысяч солдат - Генштаб
185 единиц техники за день
Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 986 080 своих военных, в том числе 1140 - за последние сутки.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 мая 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 986 080 (+1140) человек ликвидировано;
- танков - 10 865 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 22 647 (+2) ед;
- артиллерийских систем - 28 421 (+35) ед;
- РСЗО - 1398 (+1) ед;
- средства ПВО - 1172 (+1) ед;
- самолетов - 372 ед;
- вертолетов - 336 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 070 (+71) ед;
- крылатых ракет - 3265 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 50 089 (+74) ед;
- специальной техники - 3902 ед.
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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