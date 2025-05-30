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Потери России в войне с Украиной превысили 985 тысяч солдат - Генштаб

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185 единиц техники за день

Потери России в войне с Украиной превысили 985 тысяч солдат - Генштаб

Генштаб ВСУ

Новина українською

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 986 080 своих военных, в том числе 1140 - за последние сутки.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 мая 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 986 080 (+1140) человек ликвидировано;
  • танков - 10 865 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 647 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 28 421 (+35) ед;
  • РСЗО - 1398 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1172 (+1) ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 336 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 070 (+71) ед;
  • крылатых ракет - 3265 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50 089 (+74) ед;
  • специальной техники - 3902 ед.
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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