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Россия выпустила ночью две ракеты и 90 БПЛА. Как отработала ПВО?

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Сбито более 50 целей

Россия выпустила ночью две ракеты и 90 БПЛА. Как отработала ПВО?

Фото: GeneralStaff.ua

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В ночь на 30 мая противник атаковал 90-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов и нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Одесская область и Донецкая область.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной обезврежено 56 шахедов и дронов других типов на востоке, юге и севере страны. 26 - сбиты огневыми средствами поражения, 30 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения России в 12 локациях.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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