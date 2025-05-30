Россия выпустила ночью две ракеты и 90 БПЛА. Как отработала ПВО?
Сбито более 50 целей
Фото: GeneralStaff.ua
В ночь на 30 мая противник атаковал 90-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов и нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.
Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Одесская область и Донецкая область.
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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушной обороной обезврежено 56 шахедов и дронов других типов на востоке, юге и севере страны. 26 - сбиты огневыми средствами поражения, 30 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения России в 12 локациях.
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