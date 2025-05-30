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Спецпредставитель Трампа рассказал, на какие уступки США готовы пойти для России на переговорах

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Речь шла о НАТО

Спецпредставитель Трампа рассказал, на какие уступки США готовы пойти для России на переговорах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты готовы обсуждать требования России относительно нерасширения НАТО на восток.

"Я считаю, это вполне обоснованное беспокойство (России - прим.). Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине. Они вспоминают и Грузию, и Молдову. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интерес в сфере безопасности.

Мы неоднократно говорили, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. И мы не единственная страна, которая так говорит. Я могу назвать еще четыре страны НАТО, которые это подтвердят. А нужно, чтобы все 32 страны согласились на вступление", - сказал Келлог в интервью ABC News.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс остается необратимым, но оно не будет элементом потенциального мирного соглашения с РФ.

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США Дональд Трамп переговоры Украины с рф НАТО война с россией Кит Келлог
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Источник:
ABC News
Опубликовал: Александр Бураков

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