Спецпредставитель Трампа рассказал, на какие уступки США готовы пойти для России на переговорах
Речь шла о НАТО
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Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты готовы обсуждать требования России относительно нерасширения НАТО на восток.
"Я считаю, это вполне обоснованное беспокойство (России - прим.). Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине. Они вспоминают и Грузию, и Молдову. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интерес в сфере безопасности.
Мы неоднократно говорили, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. И мы не единственная страна, которая так говорит. Я могу назвать еще четыре страны НАТО, которые это подтвердят. А нужно, чтобы все 32 страны согласились на вступление", - сказал Келлог в интервью ABC News.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс остается необратимым, но оно не будет элементом потенциального мирного соглашения с РФ.
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