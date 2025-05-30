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Спецпредставитель Трампа рассказал, кто представит США и европейские страны на следующих переговорах

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Спецпредставитель Трампа рассказал, кто представит США и европейские страны на следующих переговорах

Getty Images/Global Images Ukraine

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Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог сообщил, что на следующем раунде мирных переговоров между Украиной и Россией, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле, примут участие советники по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании.

"С нами будут так называемые E3 - советники по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании. Они уже помогали нам формировать меморандум для Украины, когда мы были в Лондоне. И они также там будут (в Стамбуле, - прим.).

Когда президент Трамп говорил с Путиным, тот сказал, что в течение недели передаст свой меморандум. Но мы до сих пор его не видели. Украинцы его не видели. Я спросил у руководителя аппарата президента Украины Андрея Ермака, видел ли он его. Он ответил, что нет. Я также говорил с главным украинским переговорщиком - Рустемом Умеровым, который будет вести переговоры в Стамбуле на следующей неделе. Он также не видел меморандума.

Мы должны сопоставить российские и украинские предложения, выделить темы, пригодные к переговорам, и те, которые не подлежат компромиссу. Посмотрим, к чему придем, когда будем в Стамбуле на следующей неделе", - сказал Келлог в интервью ABC News.

16 мая в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и Турции, за которой следовали прямые переговоры между представителями России и Украины.

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Источник:
ABC News
Опубликовал: Александр Бураков

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