"Украина готова быть на встрече с делегацией РФ, но...". Ермак сделал заявление о предстоящих переговорах

Украинская сторона готова принять участие в очередной встрече с представителями России, которая запланирована на 2 июня в Стамбуле.

Такое заявление сделал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак

"Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим проводить конструктивную дискуссию. Это означает, что важно получить российский проект (меморандум - прим.), который они обещали предоставить", - сказал он в интервью France 24.

28 мая министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина передала россиянам документ, где изложено видение шагов к прекращению огня.