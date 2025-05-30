"Украина готова быть на встрече с делегацией РФ, но...". Ермак сделал заявление о предстоящих переговорах
Осталось мало дней
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская сторона готова принять участие в очередной встрече с представителями России, которая запланирована на 2 июня в Стамбуле.
Такое заявление сделал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак
"Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим проводить конструктивную дискуссию. Это означает, что важно получить российский проект (меморандум - прим.), который они обещали предоставить", - сказал он в интервью France 24.
28 мая министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина передала россиянам документ, где изложено видение шагов к прекращению огня.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:France 24
Опубликовал: Александр Бураков
Популярное сейчас
- Будут новые лица? Стал известен тренерский штаб Ротаня в Полесье
- Ротань возглавил Полесье, Ярмолюк продлил контракт с Брентфордом и матчи за право играть в УПЛ. Главные новости за 29 мая
- "Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный": Вернидуб написал Кривбассу прощальное письмо
- Представитель Уполномоченного по защите языка: Алиев тусуется в медиафутболе, там есть Федорчук, Кополовец. Они же могут побудить его перейти на государственный язык
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000