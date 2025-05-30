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"Украина готова быть на встрече с делегацией РФ, но...". Ермак сделал заявление о предстоящих переговорах

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"Украина готова быть на встрече с делегацией РФ, но...". Ермак сделал заявление о предстоящих переговорах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская сторона готова принять участие в очередной встрече с представителями России, которая запланирована на 2 июня в Стамбуле.

Такое заявление сделал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак

"Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим проводить конструктивную дискуссию. Это означает, что важно получить российский проект (меморандум - прим.), который они обещали предоставить", - сказал он в интервью France 24.

28 мая министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина передала россиянам документ, где изложено видение шагов к прекращению огня.

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Стамбул переговоры Украины с рф Андрей Ермак война с россией Офис Президента
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Источник:
France 24
Опубликовал: Александр Бураков

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