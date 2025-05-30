Зеленский - после ночного обстрела Харькова: Российская стратегия - просто в том, чтобы разрушать жизни
Последствия атаки
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Харькову и призвал не делать паузу в давлении на Россию.
"Российские "шахеды" против обычных троллейбусов. Это был удар по Харькову - не менее 8 "шахедов" разбили троллейбусное депо и повредили еще и обычные многоквартирные дома рядом. Типичный российский удар по обычной жизни людей.
Российская стратегия - просто в том, чтобы разрушать жизнь. Россия не откажется от этой стратегии без достаточного давления на нее. Даже разговоры о паузах в давлении или ослабление в санкциях в Москве воспринимают как политический выигрыш и побуждают их к дальнейшим ударам и игнорированию дипломатии.
Стоит быть решительными и сильными всем в мире - Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира. Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность", - написал глава государства в соцсетях.
Читайте такжеРоссия выпустила ночью две ракеты и 90 БПЛА. Как отработала ПВО?
Популярное сейчас
- ЛНЗ ждет согласования трансферов новым главным тренером
- Ротань возглавил Полесье, Ярмолюк продлил контракт с Брентфордом и матчи за право играть в УПЛ. Главные новости за 29 мая
- "Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный": Вернидуб написал Кривбассу прощальное письмо
- Владислав Ващук, который служит в Нацгвардии, получил очередное воинское звание
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства