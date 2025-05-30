Зеленский - после ночного обстрела Харькова: Российская стратегия - просто в том, чтобы разрушать жизни

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Харькову и призвал не делать паузу в давлении на Россию.

"Российские "шахеды" против обычных троллейбусов. Это был удар по Харькову - не менее 8 "шахедов" разбили троллейбусное депо и повредили еще и обычные многоквартирные дома рядом. Типичный российский удар по обычной жизни людей.

Российская стратегия - просто в том, чтобы разрушать жизнь. Россия не откажется от этой стратегии без достаточного давления на нее. Даже разговоры о паузах в давлении или ослабление в санкциях в Москве воспринимают как политический выигрыш и побуждают их к дальнейшим ударам и игнорированию дипломатии.



Стоит быть решительными и сильными всем в мире - Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира. Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность", - написал глава государства в соцсетях.