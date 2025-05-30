Сколько процентов потребностей для собственной армии обеспечивает Украина? Ответ Сибиги

Украина может закрывать около 40% потребностей Сил обороны в оружии. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Украина должна становиться все более самодостаточной. Мы должны развивать нашу оборонную отрасль и имеем достижения - Украина лидер в дроновых технологиях. Нарастили наше производство на порядки - по некоторым в 35 раз, масштабировали производство оружия для наших оборонных нужд. Можем закрывать около 40% потребностей для нашей армии. Нам нужна дополнительная поддержка по производству в Украине дополнительных видов вооружения. Мы не должны быть зависимы ни от одной страны по определенным видам вооружений: у нас есть военный опыт, сильные школы, у нас есть соответствующие специалисты", - сказал Сибига.

В марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина уже производит треть необходимого оружия для защиты от России.



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