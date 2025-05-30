Украинские арбитры снова будут работать на матче Евро-2025 U-17
Алексей Деревинский будет главным арбитром поединка
Фото: ФК Рух
Украинские арбитры продолжают работать на матчах финального раунда юношеского Евро-2025 (U-17), который проходит в Албании.
На финальной игре турнира Франция — Португалия главным арбитром выступит Алексей Деревинский, а обязанности одного из его ассистентов будет выполнять Алексей Миронов.
Поединок пройдет 1 июня в Тиране и начнется в 21:30 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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