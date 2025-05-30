США готовы обсудить с Россией нерасширение НАТО, - Келлог
Келлог подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп готов пообещать Владимиру Путину не расширять НАТО на восток, если такое требование станет условием завершения войны.
Об этом в интервью ABC News заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог.
"Я считаю, это вполне обоснованное беспокойство. Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине. Они вспоминают и Грузию, и Молдову. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интерес в сфере безопасности", - отметил Келлог.
И подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не находится на повестке дня, и что такую позицию разделяют, по меньшей мере, четыре страны-члена Альянса.
"Мы неоднократно говорили, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. И мы не единственная страна, которая так говорит. Я могу назвать еще четыре страны НАТО, которые это подтвердят. А нужно, чтобы все 32 страны согласились на вступление", - сказал Келлог.
Напомним, Путин выдвинул условия по прекращению войны в Украине. Они включают, в частности, требование, чтобы западные лидеры письменно обязались прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций против России.
Популярное сейчас
- Ротань назвал свой тренерский штаб в Полесье
- Журналист: Будущий тренер Ромы определился с будущим Довбика
- ЛНЗ ждет согласования трансферов новым главным тренером
- Федецкий: После финала ЛЕ Коломойский сказал Маркевичу: "Я не просил вас сюда выходить"
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО