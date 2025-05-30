"Опасная страна. Искушенные и умные преступники", - Орбан снова выступил против вступления Украины в ЕС
Очередная порция страшилок от премьера Венгрии
фото из свободных источников
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 80% банковского мошенничества в стране осуществляется украинцами.
Об этом сообщают венгерские СМИ со ссылкой на его слова в радиоэфире Kossuth.
Орбан отметил, что украинцы "изощренные и умные преступники", обманывающие рядовых венгров, а не спекулянтов. Он привел данные о кражах в размере 8 миллиардов форинтов ежегодно, из которых удалось вернуть только 1,5 миллиарда. Премьер-министр подчеркнул, что украинцев не следует принимать в ЕС, чтобы не усложнять борьбу с мошенничеством.
"Украина - опасная страна", - сказал Орбан.
Кроме того, Орбан считает, что Украина использует войну для усиления своего влияния в Европе. Он назвал вступление Украины в ЕС трагедией, которая якобы угрожает венгерским пенсиям, сельскому хозяйству и экономике в целом.
В то же время венгерский премьер заявил, что с Украиной можно сотрудничать, однако не предоставлять ей равных прав с членами ЕС. Договоренности с Киевом, по его словам, должны быть достигнуты в секторальном формате, чтобы они были выгодными как для Венгрии, так и для Евросоюза.
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