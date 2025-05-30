Юрий Вернидуб: тренер, который снова готов удивлять

Юрий Николаевич Вернидуб – выдающийся украинский футбольный тренер, известный своей тактической гибкостью, профессионализмом и умением добиваться серьезных результатов с различными командами. Карьера коуча стартовала с запорожского "Металлурга". Именно там Вернидуб зарекомендовал себя как грамотный специалист, после чего был приглашен в луганскую "Зарю". Сперва Юрий Николаевич был в статусе исполняющего обязанности, а 2-го мая 2012 года получил должность главного тренера в клубе. С переменными успехами он проработал в "Заре" до 2019. И вот пришло время испытать свои силы за границей. Сперва был "Шахтер" Солигорск, а следом "Шериф" Тирасполь. Но как говорится: "в гостях хорошо, а дома лучше" и Вернидуб вернулся в Украину. С июня 2022 года он был главным тренером "Кривбасса", но у каждой истории есть конец и Юрий Николаевич принял решение покинуть свой пост в криворожской команде.

"Почему я иду? Потому считаю, что надо быть честным – перед собой и перед вами. Мне 59. В этом возрасте уже не строят планов на 10 лет. Но я все еще имею энергию, амбиции и жажду борьбы. Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный. Но я не ухожу от клуба – я иду к новой цели. Но оставляю часть себя здесь, в Кривом Роге. Я всегда буду благодарен за этот путь. За доверие руководства. За веру в меня от болельщиков. За общие победы и поражения, которые делали нас сильнее. И прошу вас – не останавливайтесь. У "Кривбасса" есть будущее. И есть силы, чтобы идти дальше", – написал Вернидуб.

Тренерский опыт и достижения

Юрий Николаевич после карьеры футболиста, где играл в роли полузащитника и защитника решил попробовать себя в роли тренера. И как принято в этом деле – начал свой путь с ассистента. Первым клубом был "Металлург" Запорожье, где к слову Вернидуб был игроком с 1989 года. Вообщем Юрий Николаевич провел 116 игр в составе команды и забил пять голов. После была небольшая пауза и вот он – его звездный час, который помнят все ценители украинского футбола. "Заря", которая одна из немногих могла составлять оппозицию грандам УПЛ того времени.

С Юрием Николаевичем клуб добился финала Кубка Украины 2015/2016. В составе "Зари" тогда выступали Будковский, Караваев, Петряк, Каменюка, Тотовицкий и Джаба Липартия. Но этого было недостаточно для того, чтобы одолеть "Шахтер". В том сезоне Мирча Луческу серьезно уступил киевскому "Динамо", хоть и в контексте результативность был лучше. Потому "горняки" были максимально настроены на трофей. Юрий Николаевич боролся до последнего и его подопечные прессинговали и искали свой шанс на протяжении всего матча. Тогда "Шахтер" обыграл "Зарю" со счетом 0:2 и заработал важный трофей.

С невероятным багажом знаний и опытом на евроарене Юрий Николаевич решил проверить свои силы в соседних странах. Первым оказался белорусский "Шахтер" Солигорск. Там Вернидуб пробыл у руля команды 31 матч. И снова украинский тренер оказывается в финале, но уже Суперкубка Беларуси. "Динамо" Брест, тогда еще в их составе играл сам Артем Милевский, который к слову получил удаление в матче. Но даже игра в большинстве не помогла "Шахтеру" справиться с оппонентом. Как итог – подопечные Юрия Николаевича уступили со счетом 2:0.

"Когда принял решение уйти? Я понял это еще после первого круга, когда мы проводили сборы и много говорили. Я видел, что вектор меняется. Президент – золотой человек, у меня нет к нему вопросов. Он помог мне тяжелую минуту. Я сделал все, что мог со своей стороны. Я понял, что будет тяжело. У меня есть амбиции, энергия, жажда побед. Но если летом будет смена состава – уходит 8 игроков, вектор будет на молодежь. Это совсем другой проект, будет борьба за выживание. А я этого не хочу. Может быть, я ошибаюсь, не знаю. С зимы я не получал ни одного футболиста на просмотр. А у нас и так мало футболистов. Из 20-ти игроков и 3-х вратарей – 4 молодых, есть иностранцы, и это моя позиция – брать только молодых и развивать их, чтобы клуб мог зарабатывать дивиденды. Это был мой вектор и в "Заре", и в "Шерифе", – заявил Вернидуб.

И вот мы плавно подошли к пожалуй одному из самых значимых отрезках в карьере Вернидуба. "Шериф" пригласил украинского специалиста в надежде на усиление позиций на внутренней арене. Дела шли как никогда здорово, ведь команда Юрия Николаевича стала чемпионом страны, вышла в финал Кубка Молдавии (уступили в серии пенальти). Но важен следующий сезон, где "Шериф" участвовал в квалификации Лиги чемпионов. Все четыре раунда клуб прошел на отлично – шесть выигрышей и две ничьи. Впервые в истории страны команда отобралась в групповой этап ЛЧ. Но не стоит забывать и о личных достижениях, ведь Юрий Николаевич стал вторым тренером, сумевшим вывести иностранный клуб в данную стадию турнира. А здесь уже парней было не остановить – "Шериф" набрал семь очков в группе с "Реалом", "Интером" и "Шахтером". Юрий Николаевич даже обыграл мадридцев и заработал четыре очка с "горянками". Как итог – третье место в группе, что является блестящим результатом благодаря нашему тренеру.

Стиль игры и тактические схемы

Команды под руководством Вернидуба известны организованной обороной и быстрыми переходами в атаку. Основной схемой является 4-2-3-1. Данная формация не является новинкой, особенно в украинском футболе. Зачастую тренерские штабы делают акцент на опорной линии полузащиты. И при этом не забывают про атаку за счет флангов и позиции под нападающим. Кстати, таким джокером у Юрий Николаевича был Егор Твердохлиб. В этом сезоне он забил аж 14 голов и отдал две результативные передачи. Ему не хватило одного мяча до рекорда, но тем не менее он занял второе место в таблице бомбардиров УПЛ. Только вдумайтесь как здорово раскрыл Егора Юрий Николаевич, что разница с Ванатом составила только 2 гола.



Еще одна расстановка, которую использовал Вернидуб – 4-4-2. Это случалось не так часто, так как для этой формации необходимо иметь двух высококлассных нападающих. При этом мощный центр с флангами и не забывать о скамейке запасных. Но преимущество Юрия Николаевича в том, что он адаптирует тактику под возможности своих игроков и особенности соперника. Не такого, что тренер уперся в одну схему и навязывает своим игрокам то, чего они выполнить не в состоянии. И самое главное – такой подход приносит свои плоды. Не просто так Вернидуб неоднократно был признан тренером года в Украине и Молдавии.

Объективности ради стоит привести в пример две игры по ходу сезона, которые удивили болельщиков и экспертов. "Полесье" в этом сезоне демонстрировали очень слаженную игру, а главное – на результат. Но "Кривбасс" во главе с Юрием Николаевичем решил проверить устойчивость Ашура к изменением тактик. Вернидуб сменил формацию на 4-1-4-1. Криворожане сделал акцент на атаке и оставили одного хорватского полузащитника в опорной зоне. И план сработал – "Полесье" не смогли устоять и проиграли 3:1, Егор Твердохлиб тогда оформил хет-трик. Но следом стоит отметить игру от обороны в матче с "Шахтером". Безусловно, "горняки" не в лучших своих кондициях были по ходу сезона, но тем не менее боролись до конца. "Кривбасс" вышел стандартно 4-2-3-1 и полностью отдал инициативу сопернику. Владение "горняков" превышало 71%, а подопечные Юрия Николаевича просто ждали свой момент. Он и случился на 57-й минуте, когда Мендоса открыл счет. Но после уже вмешался Пушич со своими заменами, которые сработали. Бондаренко вышел на поле и спустя две минуты забил. Тот матч завершился боевой ничьей, но болельщики увидели, что даже с "Шахтером" Вернидуб может справляться.

Возможные направления продолжения карьеры

С учетом опыта и репутации Вернидуба, его кандидатура может быть интересна как украинским, так и зарубежным клубам. В Украине потенциальными вариантами могут быть команды, стремящиеся к улучшению своих позиций в Премьер-лиге или амбициозные проекты в Первой лиге. Как раз из последней ходят слухи о том, что могут пригласить иностранного специалиста. В список интересов "Металлиста" 1925 попал Стефано Пиоли. Пока это только на уровне слухов, ведь у именитого тренера есть предложения от ведущих клубов Италии. Но зачем рассматривать иностранцев, когда у себя дома есть высококвалифицированный специалист. Юрий Николаевич ищет новый вызов – и почему бы не дать ему шанс?

"Дорогие друзья, Кривой Рог, "Кривбасс", мои "красно-белые". Это речь, которую мне совсем не хотелось бы писать. Но настал момент. Я завершаю свой путь в "Кривбассе" и провел последний матч во главе команды. Это не "прощайте". Это – спасибо. Я пришел сюда не за деньгами и не за титулами. Я пришел, потому что почувствовал – здесь есть душа. Здесь можно построить что-нибудь настоящее. Здесь – объединяющий, вдохновляющий и дающий надежду футбол. Мы вместе выводили "Кривбасс" из тени. Строили команду не на громких именах, а на характере. За эти годы клуб стал для меня больше, чем просто работой. Это стало частью моей жизни. Частью меня", – сказал Юрий Николаевич.

Также стоит присмотреться к клубам из УПЛ. Не стоит забывать, что "Александрия" осталась без тренера, так как Руслан Петрович не стал продлевать контракт и ушел с команды. Ротань задал планку и поднял команду на второе место. Для Юрия Николаевича это может быть прекрасным шансов помочь "Александрии" на евроарене. Конечно есть еще уйма вариантов из близлежащих стран, но это честно говоря не то уровень. Можно рассмотреть и чемпионаты для заработка – та же Саудовская Аравия или другие арабские страны. Но хочется, чтобы главный тренер такого уровня остался дома и радовал болельщиков на внутренней арене. Юрий Николаевич продолжает оставаться одной из ключевых фигур украинского футбола. Его дальнейший путь будет с интересом отслеживаться как экспертами, так и рядовыми фанатами.