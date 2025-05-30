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"Это пощечина от России всем, кто выступает за мир", - МИД Украины отреагировал на заявления РФ в ООН

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Сибига отметил, что Украина требует реакций на дерзкие заявления России

"Это пощечина от России всем, кто выступает за мир", - МИД Украины отреагировал на заявления РФ в ООН

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал заявление постпреда РФ Василия Небензи в Совбезе ООН, что Москва готова "продолжать и наращивать боевые действия в Украине столько, сколько будет необходимо".

Об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Когда весь мир настаивает на том, что пора немедленно прекратить убийства и начать содержательную дипломатию, Россия использует самые высокие дипломатические площадки, чтобы извергать такую воинственную риторику.

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Это пощечина России всем, кто выступает за мир. Не только Украине, но и Соединенным Штатам, европейским странам, Китаю, Бразилии и другим", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что Украина требует реакций на дерзкие заявления России, которые ставят под угрозу мирный процесс.

"Настаиваем, что давление на Москву должно быть усилено уже сейчас. Они не понимают нормального отношения или дипломатического языка; время говорить с ними на языке санкций и усиления поддержки Украины", - добавил он.

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Напомним, накануне постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что простого прекращения огня "недостаточно", чтобы Россия закончила войну против Украины.

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