Трамп: Я прошел с Путиным через многие вещи, но я разочарован
Это уже было?
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Президент США Дональд Трамп заявил, что снова "очень разочаровался" в российском лидере Владимире Путине и осудил обстрелы Россией украинских городов.
Об этом он сказал во время общения с журналистами у Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю [Путина] очень хорошо. Я прошел с ним через многие вещи... [Но] я увидел вещи, которые меня очень удивили: ракеты, которыми обстреливают такие города, как Киев, во время переговоров, которые, как я чувствовал, были, возможно, очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, а потом, вдруг, по паре городов начались обстрелы ракетами", - сказал глава США.
Трамп подчеркнул, что "очень разочарован" таким развитием событий и Путиным, и повторил, что хочет, чтобы война прекратилась.
В то же время, по его словам, Путин и президент Украины Владимир Зеленский являются "упрямыми".
Трамп также утверждает, что "войн не было", когда он ушел с поста президента США в 2021 году
"Когда я ушел, не было войн, никаких проблем. Мы разгромили ИГИЛ и восстановили армию США", - говорит республиканец.
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