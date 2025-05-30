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Трамп: Я прошел с Путиным через многие вещи, но я разочарован

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Трамп: Я прошел с Путиным через многие вещи, но я разочарован

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что снова "очень разочаровался" в российском лидере Владимире Путине и осудил обстрелы Россией украинских городов.

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Об этом он сказал во время общения с журналистами у Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю [Путина] очень хорошо. Я прошел с ним через многие вещи... [Но] я увидел вещи, которые меня очень удивили: ракеты, которыми обстреливают такие города, как Киев, во время переговоров, которые, как я чувствовал, были, возможно, очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, а потом, вдруг, по паре городов начались обстрелы ракетами", - сказал глава США.

Трамп подчеркнул, что "очень разочарован" таким развитием событий и Путиным, и повторил, что хочет, чтобы война прекратилась.

В то же время, по его словам, Путин и президент Украины Владимир Зеленский являются "упрямыми".

Трамп также утверждает, что "войн не было", когда он ушел с поста президента США в 2021 году

"Когда я ушел, не было войн, никаких проблем. Мы разгромили ИГИЛ и восстановили армию США", - говорит республиканец.

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