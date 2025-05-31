1+1 от Зубкова, успех женской сборной Украины и новый тренер для Довбика? Главные новости за 30 мая
Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
x.com/Trabzonspor
Зубков сделал гол+пас в чемпионате Турции
В заключительном 30-м туре Суперлиги Турции "Трабзонспор" на выезде играл против "Антальяспора". Матч не имел особого турнирного значения для команд (еврокубки, вылет). В итоге, в старте "Трабзонспора" из трех украинцев вышел лишь Александр Зубков, который и сделал игру – в начале второго тайма забил гол, а еще через 2 минуты отдал ассист. 2:0, победа "Трабзонспора".
Сборная Украины обыграла Албанию и проходит в дивизион А Лиги наций
Состоялся матч 5-го тура Лиги наций, в котором женская сборная Украины сыграла против команды Албании. Матч получился довольно интересным - с преимуществом наших девушек, особенно в первом тайме, который завершился со счетом 2:1. После перерыва украинки играли по счету. После этой победы "сине-желтые" гарантировали себе первое место в квартете, в следующем сезоне сыграют в Дивизионе А.
Рома заключила трехлетний контракт с Гасперини - Романо
"Рома" заключила трехлетний контракт с Джан Пьеро Гасперини, который станет новым главным тренером клуба. Об этом сообщает Фабрицио Романо. Ожидается, что Гасперини, проведший девять лет во главе "Аталанты", покинет бергамский клуб, чтобы присоединиться к новому проекту в Риме.
Вслед за Вернидубом. Ключевой форвард покинул Кривбасс
Ведущий форвард "Кривбасса" Даниэль Соса покинул криворожский клуб. Как сообщает пресс-служба криворожан, контракт игрока приблизился к завершению и футболист становится свободным агентом. Соса стал футболистом "Кривбасса" в мае 2023 года. Форвард сборной Нигера за это время сыграл за "красно-белых" 51 официальный матч во всех турнирах.
Защитник сборной Нидерландов подписал контракт с Ливерпулем
"Ливерпуль" объявил о подписании правого защитника Джереми Фримпонга из немецкого "Байера Леверкузена". Футболист поставил свою подпись под долгосрочным контрактом с "красными" после успешного прохождения медицинского обследования. Другие детали договора не разглашаются. Как пишет Фабрицио Романо, "Байер" получил за своего футболиста 35 млн евро.
Еще один новичок из АПЛ. Реал подписал топового латераля
"Реал" объявил о переходе правого защитника Трента Александер-Арнольда. Мадридский клуб достиг соглашения с "Ливерпулем" о досрочном подписании 26-летнего футболиста, чтобы задействовать его на клубном чемпионате мира, который начнется 14 июня. По информации СМИ, сумма сделки составила 10 млн евро. Контракт Трента с "Реалом" рассчитан на шесть лет - с 1 июня 2025 года до 30 июня 2031 года.
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Официально. Милан объявил имя нового тренера команды
На официальном сайте итальянского "Милана" объявлено, что клуб возглавит Массимилиано Аллегри. Согласно информации СМИ, контракт с 57-летним итальянским специалистом рассчитан до конца июня 2027 года с опцией его продления на следующий год в случае победы "россонери" в чемпионате Италии. Детали этого соглашения "Милан" на данный момент не разглашает.
Ротань назвал свой тренерский штаб в Полесье
Новый главный тренер "Полесья" Руслан Ротань назвал тренерский состав, с которым будет работать в клубе, сообщает пресс-служба житомирян. Список всех тех, кто в него вошел – по ссылке выше.
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