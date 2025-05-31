1+1 от Зубкова, успех женской сборной Украины и новый тренер для Довбика? Главные новости за 30 мая

В заключительном 30-м туре Суперлиги Турции "Трабзонспор" на выезде играл против "Антальяспора". Матч не имел особого турнирного значения для команд (еврокубки, вылет). В итоге, в старте "Трабзонспора" из трех украинцев вышел лишь Александр Зубков, который и сделал игру – в начале второго тайма забил гол, а еще через 2 минуты отдал ассист. 2:0, победа "Трабзонспора".

Состоялся матч 5-го тура Лиги наций, в котором женская сборная Украины сыграла против команды Албании. Матч получился довольно интересным - с преимуществом наших девушек, особенно в первом тайме, который завершился со счетом 2:1. После перерыва украинки играли по счету. После этой победы "сине-желтые" гарантировали себе первое место в квартете, в следующем сезоне сыграют в Дивизионе А.

"Рома" заключила трехлетний контракт с Джан Пьеро Гасперини, который станет новым главным тренером клуба. Об этом сообщает Фабрицио Романо. Ожидается, что Гасперини, проведший девять лет во главе "Аталанты", покинет бергамский клуб, чтобы присоединиться к новому проекту в Риме.

Ведущий форвард "Кривбасса" Даниэль Соса покинул криворожский клуб. Как сообщает пресс-служба криворожан, контракт игрока приблизился к завершению и футболист становится свободным агентом. Соса стал футболистом "Кривбасса" в мае 2023 года. Форвард сборной Нигера за это время сыграл за "красно-белых" 51 официальный матч во всех турнирах.

"Ливерпуль" объявил о подписании правого защитника Джереми Фримпонга из немецкого "Байера Леверкузена". Футболист поставил свою подпись под долгосрочным контрактом с "красными" после успешного прохождения медицинского обследования. Другие детали договора не разглашаются. Как пишет Фабрицио Романо, "Байер" получил за своего футболиста 35 млн евро.

"Реал" объявил о переходе правого защитника Трента Александер-Арнольда. Мадридский клуб достиг соглашения с "Ливерпулем" о досрочном подписании 26-летнего футболиста, чтобы задействовать его на клубном чемпионате мира, который начнется 14 июня. По информации СМИ, сумма сделки составила 10 млн евро. Контракт Трента с "Реалом" рассчитан на шесть лет - с 1 июня 2025 года до 30 июня 2031 года.

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На официальном сайте итальянского "Милана" объявлено, что клуб возглавит Массимилиано Аллегри. Согласно информации СМИ, контракт с 57-летним итальянским специалистом рассчитан до конца июня 2027 года с опцией его продления на следующий год в случае победы "россонери" в чемпионате Италии. Детали этого соглашения "Милан" на данный момент не разглашает.

Ротань назвал свой тренерский штаб в Полесье

Новый главный тренер "Полесья" Руслан Ротань назвал тренерский состав, с которым будет работать в клубе, сообщает пресс-служба житомирян. Список всех тех, кто в него вошел – по ссылке выше.