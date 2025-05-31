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За сутки Силы обороны ликвидировали и ранили 1250 россиян. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

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За сутки Силы обороны ликвидировали и ранили 1250 россиян. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали и ранили 1250 противников. Кроме этого, было поражено 318 единиц техники армии РФ.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 987330 (+1250) человек,
  • танков ‒ 10867 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22652 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 28475 (+54) ед,
  • РСЗО – 1400 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 1173 (+1) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 38215 (+145),
  • крылатых ракет ‒ 3265 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 50198 (+109) ед,
  • специальной техники – 3902 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

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