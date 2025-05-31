За сутки Силы обороны ликвидировали и ранили 1250 россиян. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
Также немало пораженной техники
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.
Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали и ранили 1250 противников. Кроме этого, было поражено 318 единиц техники армии РФ.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 987330 (+1250) человек,
- танков ‒ 10867 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22652 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 28475 (+54) ед,
- РСЗО – 1400 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 1173 (+1) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 38215 (+145),
- крылатых ракет ‒ 3265 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 50198 (+109) ед,
- специальной техники – 3902 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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