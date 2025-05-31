Россияне атаковали ночью Украину 109 БпЛА и пять ракет. Сколько сбила ПВО?

Россияне начали вечернюю атаку на Украину с воздуха в 19:30 30 мая. В общей сложности было применено 114 средств воздушного нападения:

107 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям: Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ТОТ Крыма);

2 реактивными ударными БпЛА (неустановленного типа) из Белгородской обл. (РФ);

2 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл. (РФ).;

3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской обл. – (РФ).

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 69 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны. 42 – сбиты огневыми средствами поражения, 30 – локационно потерянные/подавленные РЭБ”, – говорится в отчете ПВО ВСУ.

Харьковская, Сумская и Донецкая область стали основными направлениями воздушного удара. В общей сложности зафиксировано попадание в 13 различных локациях.