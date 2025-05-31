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Россияне атаковали ночью Украину 109 БпЛА и пять ракет. Сколько сбила ПВО?

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В том числе применили новый тип реактивных ударных дронов

Россияне атаковали ночью Украину 109 БпЛА и пять ракет. Сколько сбила ПВО?

A. Gusev's Photo, Pacific Press

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Россияне начали вечернюю атаку на Украину с воздуха в 19:30 30 мая. В общей сложности было применено 114 средств воздушного нападения:

  • 107 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям: Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ТОТ Крыма);
  • 2 реактивными ударными БпЛА (неустановленного типа) из Белгородской обл. (РФ);
  • 2 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл. (РФ).;
  • 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской обл. – (РФ).

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 69 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны. 42 – сбиты огневыми средствами поражения, 30 – локационно потерянные/подавленные РЭБ”, – говорится в отчете ПВО ВСУ.

Харьковская, Сумская и Донецкая область стали основными направлениями воздушного удара. В общей сложности зафиксировано попадание в 13 различных локациях.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

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