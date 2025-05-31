Молодежная женская сборная разгромно проиграла сверстникам из Польши в спарринге

Сегодня, 31 мая, женская сборная Украины U19 провела товарищеский матч против сверстников из Польши. Поединок проходил в городе Белая Подляска.

"Сине-желтые" проиграли со счетом 2:5. В составе подопечных Олега Бортникова отличились Виктория Савкина и Варвара Козлюк.

Вратарь сборной Украины Анна Харченко отразила удар с пенальти от соперниц.

Этим матчем женская молодежная сборная завершила учебно-тренировочный сбор в Польше, продолжавшийся с 27 мая. Добавим, что 29 мая “сине-желтые” в спарринге с польской командой U”KS Lodz” сыграли со счетом 1:1.

Польша (WU-19) – Украина (WU-19) 5:2 (2:1)

Голы Украины: Савкина, Козлюк

Украина (стартовый состав): Харченко, Игнатенко (к), Савка, Ткачук, Савкина, Авраменко, Жигадло, Мигаль, Марценюк, Коновалова, Гладун