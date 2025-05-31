Бывший нападающий Динамо вызван в сборную впервые за 9 лет
Возраст - не помеха
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Экс-футболист "Динамо" Роман Еременко впервые за 9 лет получил вызов в сборную Финляндии. Последний раз он играл за команду в 2016-м году.
38-летний полузащитник будет помогать Финляндии в отборочных матчах к чемпионату мира. 7-го июня запланирован поединок с Нидерландами, а 10-го июня - игра с Польшей.
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Напомним, Еременко играл за киевское "Динамо" в период 2008-2011 годов. Сейчас футболист выступает за финский клуб "Гнистан" (8-е место в элите). В этом году Роман сыграл 7 матчей, в которых забил гол и отдал 3 ассиста.
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Источник:www.palloliitto.fi
Опубликовал: Виктор Иванчук
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