ПСЖ творит историю, уход Вернидуба и легенды МЮ, гол сезона в АПЛ и трансферный бан Черноморца. Главные новости за 31 мая

Начинаем наш традиционный дайджест с главной новости не только субботнего дня, но и в целом всего европейского клубного футбола. Конечно, речь идет о финальном матче Лиги чемпионов между миланским "Интером" и парижским "Пари Сен-Жермен". Счет в матче, уже в самом начале встречи, открыл марокканец Хакими. А итоговый результат для команды Луиса Энрике по сути принес 19-летний француз Дезире Дуэ. Сначала юниор парижан выдал ассист вышеупомянутому Хакими, а после этого сам оформил дубль.

Впрочем, на этом чемпион Франции не остановился и довершил свой разгром - забитыми мячами грузинского вингера Хвичи Кварацхелии и французского хавбека Сенни Меюлю. 5:0... Этот триумф в главном еврокубке стал первым и историческим в истории клуба из французской столицы. Более того, благодаря этой победе в ЛЧ, "ПСЖ" вошел в список команд, которые оформили требл! Этот требл стал вторым для испанского коуча Луиса Энрике в его тренерской карьере.

Криворожский клуб официально сообщил об уходе 59-летнего специалиста, который привел команду из Кривого Рога к историческим бронзовым медалям в УПЛ. Сообщается, что украинский специалист принял решение не продлевать контракт с "Кривбассом", который заканчивается 30 июня. За три года профессиональной карьеры во главе криворожцев Юрий Николаевич становился лучшим тренером Украины (2023) и вывел клуб в еврокубки после 24-летнего перерыва. При этом, в 96 матчах Вернидуб одержал 42 победы, 19 раз сыграл вничью и потерпел 35 поражений. Разница мячей составила 114-98.

Бразильский вингер Антони попрощался с испанским клубом, за который выступал на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". За прошлый сезон в футболке "гелиополитов" провел 26 матчей, в которых оформил 9 забитых мячей и отдал 5 голевых передач. При этом, контракт 25-летнего латиноамериканского нападающего с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2027 года.

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В субботу, в последний день мая, женская сборная Украины U-19 провела товарищеский матч против сверстниц из Польши. Поединок проходил в городе Белая Подляская. Хотя вратарь сборной Украины Анна Харченко отразила удар с пенальти от соперниц, однако в "сухом остатке" украинки проиграли с разгромным счетом 2:5. При этом, в составе команды Олега Бортникова отличились Виктория Савкина и Варвара Козлюк.

Проблемы для одесского клуба вылетом из элиты украинского футбола не ограничиваются... В частности, кроме понижения в классе, текущим летом ФК "Черноморец" может получить трансферный бан. По информации UA-Футбол, в Палату по разрешению споров УАФ на "моряков" поступила "жалоба". Клуб не выполнил обязательства и не рассчитался за трансферы сезона-2024/25. Ходили слухи, что "моряки" не рассчитались за трансфер Евгения Скибы из "Миная" - за 100 тысяч долларов.

Английская Премьер-Лига официально назвала гол всего сезона 2024/25! В частности, этот забитый мяч провел вингер "Манчестер Сити" Омар Мармуш. Этот гол 26-летний египтянин забил в ворота команды украинского центрбека Ильи Забарного - "Борнмута".

37-летний центрбек "красных дьяволов" Джонни Эванс завершил профессиональную карьеру футболиста. Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Последним поединком в карьере североирландского защитника стал товарищеский матч в пятницу против "Гонконга". "Манчестер Юнайтед" выиграл ту игру, а сам Эванс вышел в старте и отыграл первый тайм. Джонни является воспитанником "МЮ". За первую команду "Ман Юнайтед" он провел 241 поединок. К тому же, опытный защитник выступал в составах "Лестера", "Вест Бромвича", "Сандерленда" и "Антверпена". В общей сложности, Эванс завоевал 13 трофеев, в том числе ЛЧ. Также он провел 107 матчей в футболке национальной сборной Северной Ирландии.

Новый главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на Артема Довбика. Об этом сообщил итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport - Андреа Пульезе. В частности, сообщается, что украинский нападающий не входит в планы нового наставника римлян, в контексте стратегии решения дефицита бюджета клуба.

Легендарный португалец и икона Лиги чемпионов договорился с саудовским "Аль-Насром" о пролонгации своего личного профессионального контракта. Об этом сообщило авторитетное испанское издание Foot Mercato. Ранее команда Криштиану не сумела пробиться на Клубный чемпионат мира. Однако при этом президент FIFA Джанни Инфантино заявлял, что 40-летний нападающий примет участие в этом турнире.