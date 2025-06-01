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Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько россиян было ликвидировано за прошедшие сутки?

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СО поразили более трехсот единиц техники противника

Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько россиян было ликвидировано за прошедшие сутки?

Фото - 22 окремої механізованої бригади

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Согласно официальной информации, Силы обороны ликвидировали и ранили 1230 противников. Кроме этого была поражена 341 единица техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 988 560 (+1230) человек,
  • танков ‒ 10872 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22656 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 28527 (+52) ед,
  • РСЗО – 1401 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1173 (+0) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 38366 (+151),
  • крылатых ракет ‒ 3268 (+3),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50325 (+127) ед,
  • специальной техники – 3903 (+1).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

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