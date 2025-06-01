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Россияне захватили еще один населенный пункт в Сумской области – DeepState

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Это уже пятый НП в регионе под контролем армии РФ

Россияне захватили еще один населенный пункт в Сумской области – DeepState

DeepState

Новина українською

Россияне захватили село Владимировка Сумской области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Село расположено в двух километрах от Новониколаевки (с 2024 года - Осавульское) и Гордеевки (Курская область, РФ). В одном км проходит граница с Россией. Селом протекает река Снагость, левый приток Сейма.

Это уже пятый населенный пункт в Сумской области, который находится под контролем армии РФ. До этого она захватила Новенькое, Басовку, Журавку и Веселовку.

DeepState также отмечает, что Локня, Беловоды и Водологи находятся под угрозой.

Россияне захватили еще один населенный пункт в Сумской области – DeepState - изображение 1
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Источник:
DeepState
Опубликовал: Максим Кучер

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