Россияне захватили еще один населенный пункт в Сумской области – DeepState

Россияне захватили село Владимировка Сумской области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Село расположено в двух километрах от Новониколаевки (с 2024 года - Осавульское) и Гордеевки (Курская область, РФ). В одном км проходит граница с Россией. Селом протекает река Снагость, левый приток Сейма.

Это уже пятый населенный пункт в Сумской области, который находится под контролем армии РФ. До этого она захватила Новенькое, Басовку, Журавку и Веселовку.

DeepState также отмечает, что Локня, Беловоды и Водологи находятся под угрозой.