Россияне атаковали ракетами учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ. Есть погибшие и раненые

Сегодня, 1 июня, армия РФ нанесла ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск. Также добавила, что по состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых военнослужащих.

"Отмечаем, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

Для выяснения всех обстоятельств и причин утраты личного состава в Командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование. Командование и личный состав оперативного командования "Восток" также будут оказывать полное содействие в работе правоохранительных органов.

В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности.

Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам”, – говорится в сообщении ВС ВСУ.