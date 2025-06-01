Россияне ночью атаковали Украину 472 дронами и семью ракетами. Сколько сбила ПВО?
Безумное число
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Россияне в ночь с 31 мая на 1 июня провели самую массовую атаку с воздуха по территории Украины. Для этого они применили 479 средств воздушного нападения.
- 472 ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитатори разных типов по направлениям: Миллерово, Шаталово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ);
- 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской обл. (РФ);
- 4 крылатые ракеты воздушного и наземного базирования Х-101, Искандер-К.
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 13:30 противовоздушной обороной обезврежено 385 средств воздушного нападения противника: 210 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К на востоке, юге, севере, западе и центре страны.
213 – сбиты огневыми средствами поражения, 172 – локационно потеряны/приглушены РЭБ”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
Сразу семь регионов стали основными целями атаки россиян: Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесщина, Донбасса, Днепропетровщина и Запорожье. В настоящее время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 локациях.
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