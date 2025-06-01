СБУ провела массовую атаку аэродромов РФ: поражены 40 стратегических бомбардировщиков – ВИДЕО
Операция "Паутина"
Фото з відкритих джерел
Служба безопасности Украины в воскресенье, 1 июня, провела массовую атаку аэродромов Российской Федерации. Об этом сообщают источники Украинской правды.
Пока известно о поражении 40 стратегических бомбардировщиков – они массово пылают на аэродромах. Атака произошла с помощью дронов.
“Источник поделилось видео, на котором слышен голос главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, комментирующего попадание: "Вот так хорошо выглядит сейчас аэродром "Белая", стратегическая вражеская авиация", – говорится в сообщении УП.
Эта операция, получившая название "Паутина", является масштабной спецоперацией по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ: дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбящим украинские города.
Предварительно известно, что вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более 2 млрд долларов.
Также волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео, как горят российские самолеты “Туполева”.
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