Стало известно, какую часть стратегической авиации потеряла Россия из-за удара СБУ.

По информации от журналиста Виталия Глаголы, российские военные потеряли более 36% стратегической авиации.

"По моим исследованиям, по состоянию на конец мая на авиабазах "Белая" и "Оленья" было:

Ту-22М3 - 79 шт

Ту-95МС - 17 шт

Ту-160 - 7 шт

другие: МиГ-31, Ил-78М, Ан-12, Ан-26

Важно: значительная часть этой авиации и до удара была непригодной к боевым вылетам - без ресурса или на ремонте. Именно боеспособные машины - цель атаки СБУ", - написал журналист.