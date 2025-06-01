Стало известно, какую часть стратегической авиации потеряла Россия из-за удара СБУ
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Стало известно, какую часть стратегической авиации потеряла Россия из-за удара СБУ.
По информации от журналиста Виталия Глаголы, российские военные потеряли более 36% стратегической авиации.
"По моим исследованиям, по состоянию на конец мая на авиабазах "Белая" и "Оленья" было:
- Ту-22М3 - 79 шт
- Ту-95МС - 17 шт
- Ту-160 - 7 шт
- другие: МиГ-31, Ил-78М, Ан-12, Ан-26
Важно: значительная часть этой авиации и до удара была непригодной к боевым вылетам - без ресурса или на ремонте. Именно боеспособные машины - цель атаки СБУ", - написал журналист.
Позже, эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце рассказал, что СБУ поразили 36% от всех и 50% от боеспособных самолетов РФ
"СБУ поразили половину всех боеспособных самолетов стратегической авиации России во время операции "Паутина"", - заявил эксперт.
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Напомним, что СБУ провела массовую атаку аэродромов РФ и поразила 40 стратегических бомбардировщиков.
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