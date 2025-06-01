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Стало известно, какую часть стратегической авиации потеряла Россия из-за удара СБУ

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Стало известно, какую часть стратегической авиации потеряла Россия из-за удара СБУ

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Стало известно, какую часть стратегической авиации потеряла Россия из-за удара СБУ.

По информации от журналиста Виталия Глаголы, российские военные потеряли более 36% стратегической авиации.

"По моим исследованиям, по состоянию на конец мая на авиабазах "Белая" и "Оленья" было:

  • Ту-22М3 - 79 шт
  • Ту-95МС - 17 шт
  • Ту-160 - 7 шт
  • другие: МиГ-31, Ил-78М, Ан-12, Ан-26

Важно: значительная часть этой авиации и до удара была непригодной к боевым вылетам - без ресурса или на ремонте. Именно боеспособные машины - цель атаки СБУ", - написал журналист.

Позже, эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце рассказал, что СБУ поразили 36% от всех и 50% от боеспособных самолетов РФ

"СБУ поразили половину всех боеспособных самолетов стратегической авиации России во время операции "Паутина"", - заявил эксперт.

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Напомним, что СБУ провела массовую атаку аэродромов РФ и поразила 40 стратегических бомбардировщиков.

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Источник:
Віталій Глагола
Опубликовал: Владислав Прийменко

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