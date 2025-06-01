"Следует переходить в иностранный клуб. Но не в чемпионат уровня Греции или Турции": Маркевич – о футболисте Динамо
Этим летом могут быть конкретные предложения
Фото: ФК Карпати
Украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал форварду Владиславу Ванату покинуть киевское "Динамо" и попробовать силы в одном из топ-чемпионатов Европы.
"Лучший форвард чемпионата? Ванат, ставший лучшим бомбардиром УПЛ. Я еще два года назад сказал, что из него выйдет хороший футболист и не ошибся. Однако Владу нужно не останавливаться и доказывать и дальше свои бомбардирские качества.
Если его берет хорошая европейская команда, нужно уходить. Я не говорю, что завтра. В случае же, если он останется на следующий сезон в "Динамо", то нужно еще больше забивать, держаться на уровне, а не почивать на лаврах – стал лучшим бомбардиром и такой велики. В таком случае рано или поздно приглашение придет”.
"Ванату стоит переходить в иностранный клуб. Но не в чемпионат уровня Греции или Турции, а в Англию, Италию, Германию, Испанию или Францию. И пусть это будет середняк, но в нем Ванат будет расти, потому что каждый матч будет, как последний. Для него должен быть примером Илья Забарный, который очень прогрессирует в скромном английском "Борнмуте", – считает специалист.
В сезоне-2024/25 Ванат провел 45 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 9 результативных передач.
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