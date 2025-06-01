"Не все измеряется деньгами": Федецкий озвучил сумму, которую ему должен Днепр

Артем Федецкий рассказал, сколько ему должен "Днепр".

"Если посчитать с премиальными, то я думаю где-то плюс-минус миллион, может немного больше. Нет, я не подавал в суд. Да, конечно, миллион евро сейчас бы не помешал, было бы не плохо. Но не видел в том особого смысла и как-то, знаете, не все измеряется деньгами".