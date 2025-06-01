"Не все измеряется деньгами": Федецкий озвучил сумму, которую ему должен Днепр
Время, проведенное в клубе, оказалось дороже невыплаченных средств
Артем Федецкий рассказал, сколько ему должен "Днепр".
"Если посчитать с премиальными, то я думаю где-то плюс-минус миллион, может немного больше. Нет, я не подавал в суд. Да, конечно, миллион евро сейчас бы не помешал, было бы не плохо. Но не видел в том особого смысла и как-то, знаете, не все измеряется деньгами".
"Великолепный период, эмоции, отношение каждого футболиста и членов тренерского штаба. Это действительно было что-то особенное. А подавать в суд и судиться с Коломойским, не видел в этом никакого смысла", – заявил экс-футболист.
Артем играл за "Днепр" с 2012 по 2016 год (69 игр).
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Источник:UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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