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Ворскла впервые в истории вылетела из УПЛ, возвращение Металлиста 1925, фулбек Динамо не сыграет за сборную Украины. Главные новости за 1 июня

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Ворскла впервые в истории вылетела из УПЛ, возвращение Металлиста 1925, фулбек Динамо не сыграет за сборную Украины. Главные новости за 1 июня

Фото: ФК Ворскла/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 1 июня

Ворскла проиграла Кудривке и вылетела из УПЛ

Полтавская "Ворскла" проиграла "Кудривке" в переходных матчах за выступление в Украинской Премьер-лиге. Во втором матче команда Юрия Максимова проиграла на своем поле 0:1, общий счет двух матчей – 2:2. Удары в серии пенальти точнее пробили игроки "Кудривки" – 4:3. Полтавчане впервые в истории вылетают из УПЛ. "Ворскла" выступала в высшем дивизионе Украины с 1996 года. В свою очередь, "Кудривка" впервые в истории вышла в УПЛ.

Металлист 1925 вернулся в элитный дивизион после победы над Левым берегом

В целом из УПЛ 2024/25 вылетели четыре команды. Составил компанию "Черноморцу", "Ингульцу" и "Ворскле" представитель Киева "Левый берег". "Лелеки" во второй раз проиграли "Металлисту 1925", единственный гол забил Калитвинцев. 2:0 по сумме двух матчей.

Дембеле был признан лучшим игроком Лиги чемпионов 2024/25

Лучшим игроком сезона 2024/25 Лиги чемпионов был признан нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле. В финале против "Интера" (5:0) 28-летний француз записал на свой счет два ассиста. УЕФА отмечает, что Дембеле "сыграл ключевую роль на пути своей команды к славе". Всего в этом сезоне Лиги чемпионов Дембеле провел 15 матчей, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Дубинчак пропустит июньский сбор национальной сборной Украины

Украинская ассоциация футбола сообщила, что Владислав Дубинчак пропустит сбор национальной команды в июне. Защитник "Динамо" заболел ветрянкой. Дубинчак выступал за юношеские и молодежные сборные Украины U-17, U-19, U-21, но до сих пор не дебютировал в главной команде страны.

Семь игроков Кривбасса покинут команду летом

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко перечислил игроков, которые покидают команду. У всех них заканчиваются контракты. Это Андрей Клищук, Даниэль Соса, Андрей Понедельник, Максим Лунев, Дмитрий Хомченовский, Юрий Вакулко и Владимир Якимец

Определились все потенциальные соперники Шахтера в квалификации Лиги Европы

В сезоне 2025/26 свой путь в еврокубках "Шахтер" начнет 10 июля с первого квалификационного раунда Лиги Европы. На пути к основному этапу "горнякам" нужно пройти четырех соперников (на каждом этапе отбора "Шахтер" будет сеяным). Своего первого соперника "Шахтер" узнает уже 17 июня, а стартует в турнире 10 июля.

Определились потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций

В Лиге конференций 2025/26 от Украины сыграют серебряный призер УПЛ "Александрия" и команда, занявшая четвертое место – "Полесье". Обе наши команды при жеребьевке второго квалификационного раунда, который и станет первым этапом для них, будут вне посева.

Манчестер Юнайтед подписал бразильского нападающего за 62 млн фунтов

"Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с "Вулверхэмптоном" о трансфере бразильского нападающего Матеуса Куньи. В этом сезоне 26-летний Кунья сыграл в 36 матчах за "Вулверхэмптон", в которых забил 17 голов и отдал шесть ассистов. Стоимость трансфера оценивается в 62,5 млн фунтов.

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