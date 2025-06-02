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"Это очень неприятно": полузащитник Александрии о том, что 2 место больше не дает путевку в Лигу чемпионов

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Горожане могли бы стартовать во 2 раунде квалификации ЛЧ

"Это очень неприятно": полузащитник Александрии о том, что 2 место больше не дает путевку в Лигу чемпионов

Фото: Олександрія

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Никита Кравченко пообещал, что игроки "Александрии" в еврокубках будут биться до конца независимо от соперника.

[О потере второй путевки в Лигу чемпионов] "Это очень неприятно. Каждый год все меньше украинских клубов получают шанс выступать в еврокубках. А сейчас уже и вовсе никто не имеет прямой путевки в группу.

Мы понимаем, что идет война, много объективных причин, но даже во время полномасштабного вторжения наш чемпионат растет. Есть сильные команды, есть прогресс, но ограничения остаются. И поэтому труднее пробиваться на топ-уровень, как раньше”.

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"Насколько я знаю, наше руководство уже занимается организационными моментами, в частности, вопросом стадиона. Рассматривают два варианта в Польше. Понемногу готовимся. Но все еще впереди – будет жеребьевка, тогда уже более конкретно будем говорить.

Честно говоря, трудно что-либо предсказать. В футболе бывает всякое, может что-то не выйти сразу. Но одно я могу гарантировать на 100% – мы будем играть с сердцем, будем биться за результат. Будем отдаваться полностью, независимо от соперника или обстоятельств”, – уверен полузащитник.

В УПЛ 2024/25 Никита сыграл 27 матчей и отдал 8 ассистам.

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ФК Александрия Никита Кравченко
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Источник:
Спорт NV
Опубликовал: Александр Симченко
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