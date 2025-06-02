"Это очень неприятно": полузащитник Александрии о том, что 2 место больше не дает путевку в Лигу чемпионов

Никита Кравченко пообещал, что игроки "Александрии" в еврокубках будут биться до конца независимо от соперника.

[О потере второй путевки в Лигу чемпионов] "Это очень неприятно. Каждый год все меньше украинских клубов получают шанс выступать в еврокубках. А сейчас уже и вовсе никто не имеет прямой путевки в группу.

Мы понимаем, что идет война, много объективных причин, но даже во время полномасштабного вторжения наш чемпионат растет. Есть сильные команды, есть прогресс, но ограничения остаются. И поэтому труднее пробиваться на топ-уровень, как раньше”.