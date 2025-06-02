"Это очень неприятно": полузащитник Александрии о том, что 2 место больше не дает путевку в Лигу чемпионов
Горожане могли бы стартовать во 2 раунде квалификации ЛЧ
Фото: Олександрія
Никита Кравченко пообещал, что игроки "Александрии" в еврокубках будут биться до конца независимо от соперника.
[О потере второй путевки в Лигу чемпионов] "Это очень неприятно. Каждый год все меньше украинских клубов получают шанс выступать в еврокубках. А сейчас уже и вовсе никто не имеет прямой путевки в группу.
Мы понимаем, что идет война, много объективных причин, но даже во время полномасштабного вторжения наш чемпионат растет. Есть сильные команды, есть прогресс, но ограничения остаются. И поэтому труднее пробиваться на топ-уровень, как раньше”.
"Насколько я знаю, наше руководство уже занимается организационными моментами, в частности, вопросом стадиона. Рассматривают два варианта в Польше. Понемногу готовимся. Но все еще впереди – будет жеребьевка, тогда уже более конкретно будем говорить.
Честно говоря, трудно что-либо предсказать. В футболе бывает всякое, может что-то не выйти сразу. Но одно я могу гарантировать на 100% – мы будем играть с сердцем, будем биться за результат. Будем отдаваться полностью, независимо от соперника или обстоятельств”, – уверен полузащитник.
В УПЛ 2024/25 Никита сыграл 27 матчей и отдал 8 ассистам.
Популярное сейчас
- Не грустят. Руководитель СК Полтава отреагировал на вылет Ворсклы
- Вице-президент Ворсклы одним словом ответил, будет ли существовать клуб
- Рекорд. Из УПЛ вылетели сразу четыре команды
- Стадион, на котором принимали матчи УПЛ и Первой лиги, зарастает сорняком
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре