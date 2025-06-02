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Генштаб обновил данные о потерях России в войне с Украиной

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Генштаб обновил данные о потерях России в войне с Украиной

Ministry of Defence

Новина українською

За минувшие сутки российская армия потеряла на фронте 1 140 военного, 48 артсистем, 2 танка и 7 бронемашин.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 989 700 (+1140) человек,
  • танков - 10874 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 22663 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 28575 (+48) ед,
  • РСЗО - 1401 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1175 (+2) ед,
  • самолетов - 372 (+0) ед,
  • вертолетов - 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 38622 (+256),
  • крылатые ракеты - 3271 (+3),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50462 (+137) ед,
  • специальная техника - 3905 (+2).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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