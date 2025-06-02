Генштаб обновил данные о потерях России в войне с Украиной
Всего - под 990 тысяч
Ministry of Defence
За минувшие сутки российская армия потеряла на фронте 1 140 военного, 48 артсистем, 2 танка и 7 бронемашин.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 989 700 (+1140) человек,
- танков - 10874 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 22663 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 28575 (+48) ед,
- РСЗО - 1401 (+0) ед,
- средства ПВО - 1175 (+2) ед,
- самолетов - 372 (+0) ед,
- вертолетов - 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 38622 (+256),
- крылатые ракеты - 3271 (+3),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 50462 (+137) ед,
- специальная техника - 3905 (+2).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Популярное сейчас
- Первак ответил, стоит ли ждать возвращения Левого Берега в УПЛ
- "Полная анархия". Бацула пространно попытался объяснить вылет из УПЛ и ситуацию в команде
- Без неизвестных. Определены все потенциальные соперники Шахтера в квалификации ЛЕ
- Рекорд. Из УПЛ вылетели сразу четыре команды
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000