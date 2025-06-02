Ровно шли всю гонку. Стал известен новый президент Польши
Высокая поляризация мнений
Getty Images/Global Images Ukraine
После подсчета 100% голосов на президентских выборах в Польше победу одержал Кароль Навроцкий.
Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" набрал 50,89% голосов во втором туре выборов. Его оппонент - мэр Варшавы - Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов.
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Явка во втором туре президентских выборов: 71,63 процента - в голосовании приняло участие более 20 млн поляков.
Ранее Навроцкий Навроцкий высказался против членства Украины в НАТО из-за вопроса Волынской трагедии.
Po zliczeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych:— OficjalneZero (@OficjalneZero) June 2, 2025
• Karol Nawrocki – 50.89% (10 606 628 głosów)
• Rafał Trzaskowski – 49.11% (10 237 177 głosów)
oficjalnie Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej zostaje Karol Nawrocki. ????️ pic.twitter.com/3zi83xv3Ek
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