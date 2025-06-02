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Ровно шли всю гонку. Стал известен новый президент Польши

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Высокая поляризация мнений

Ровно шли всю гонку. Стал известен новый президент Польши

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

После подсчета 100% голосов на президентских выборах в Польше победу одержал Кароль Навроцкий.

Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" набрал 50,89% голосов во втором туре выборов. Его оппонент - мэр Варшавы - Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов.

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Явка во втором туре президентских выборов: 71,63 процента - в голосовании приняло участие более 20 млн поляков.

Ранее Навроцкий Навроцкий высказался против членства Украины в НАТО из-за вопроса Волынской трагедии.

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