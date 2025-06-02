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Россия ночью запустила 80 БПЛА и четыре ракеты. Как справилась ПВО?

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Применялось три типа вооружения

Россия ночью запустила 80 БПЛА и четыре ракеты. Как справилась ПВО?

Zelenskiy Official

Новина українською

В ночь на 2 июня противник совершил комбинированный удар по территории Украины.

Было выпущено 84 цели:

  • 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;
  • 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 1 крылатую ракету Искандер-К.

Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Черниговщина, Донетчина и Херсонщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной обезврежено 52 средства воздушного нападения противника на востоке, юге и севере страны: 15 шахедов и дронов других типов сбиты огневыми средствами поражения, 37 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 12 локациях.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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