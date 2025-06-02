Россия ночью запустила 80 БПЛА и четыре ракеты. Как справилась ПВО?
Применялось три типа вооружения
Zelenskiy Official
В ночь на 2 июня противник совершил комбинированный удар по территории Украины.
Было выпущено 84 цели:
- 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;
- 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 1 крылатую ракету Искандер-К.
Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Черниговщина, Донетчина и Херсонщина.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушной обороной обезврежено 52 средства воздушного нападения противника на востоке, юге и севере страны: 15 шахедов и дронов других типов сбиты огневыми средствами поражения, 37 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 12 локациях.
Популярное сейчас
- Новый рекорд. Кудровка возглавила список самых маленьких населенных пунктов, чьи команды выступали в УПЛ
- Определились потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций
- Первак ответил, стоит ли ждать возвращения Левого Берега в УПЛ
- Рекорд. Из УПЛ вылетели сразу четыре команды
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо