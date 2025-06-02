УАФ и UA STEEL подписали меморандум о сотрудничестве
Знаковое событие для украинского медиафутбола
Фото: пресслужба УАФ
Украинская ассоциация футбола и медиачемпионат UA STEEL подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба УАФ.
Событие состоялось при участии первого вице-президента УАФ Артема Стоянова и президента общественного союза UA STEEL Олега Шпура.
"Прежде всего, главная цель УАФ - объединение всех вокруг футбола. Медиалига - это одно из направлений развития массового футбола в Украине. Поэтому, на наш взгляд, произошел еще один мощный толчок к развитию игры. Во время войны, после окончания войны футбол является настоящим антидепрессантом для людей. Думаем, что это отличная инвестиция в дальнейшее развитие нашего общества", - отметил Артем Стоянов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Подписание меморандума между УАФ и UA STEEL - знаковое событие для украинского медиафутбола и фундаментальная новость перед запуском медийного чемпионата Украины - UA STEEL LEAGUE.
Отныне медиафутбол - это уже официальная часть большой футбольной семьи.
Популярное сейчас
- Новый рекорд. Кудровка возглавила список самых маленьких населенных пунктов, чьи команды выступали в УПЛ
- 9 из 14 клубов-старожилов высшего дивизиона уже не играют в УПЛ. 5 команд сейчас вовсе не существует
- Определились потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций
- Стадион, на котором принимали матчи УПЛ и Первой лиги, зарастает сорняком
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре