УАФ и UA STEEL подписали меморандум о сотрудничестве

Украинская ассоциация футбола и медиачемпионат UA STEEL подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба УАФ.

Событие состоялось при участии первого вице-президента УАФ Артема Стоянова и президента общественного союза UA STEEL Олега Шпура.

"Прежде всего, главная цель УАФ - объединение всех вокруг футбола. Медиалига - это одно из направлений развития массового футбола в Украине. Поэтому, на наш взгляд, произошел еще один мощный толчок к развитию игры. Во время войны, после окончания войны футбол является настоящим антидепрессантом для людей. Думаем, что это отличная инвестиция в дальнейшее развитие нашего общества", - отметил Артем Стоянов.