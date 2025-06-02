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УАФ и UA STEEL подписали меморандум о сотрудничестве

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УАФ и UA STEEL подписали меморандум о сотрудничестве

Фото: пресслужба УАФ

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Украинская ассоциация футбола и медиачемпионат UA STEEL подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба УАФ.

Событие состоялось при участии первого вице-президента УАФ Артема Стоянова и президента общественного союза UA STEEL Олега Шпура.

"Прежде всего, главная цель УАФ - объединение всех вокруг футбола. Медиалига - это одно из направлений развития массового футбола в Украине. Поэтому, на наш взгляд, произошел еще один мощный толчок к развитию игры. Во время войны, после окончания войны футбол является настоящим антидепрессантом для людей. Думаем, что это отличная инвестиция в дальнейшее развитие нашего общества", - отметил Артем Стоянов.

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Подписание меморандума между УАФ и UA STEEL - знаковое событие для украинского медиафутбола и фундаментальная новость перед запуском медийного чемпионата Украины - UA STEEL LEAGUE.

Отныне медиафутбол - это уже официальная часть большой футбольной семьи.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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