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"Даже такому персонажу, как Леоненко, доставалось". Сабо рассказал о характере экс-капитана Динамо

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"Даже такому персонажу, как Леоненко, доставалось". Сабо рассказал о характере экс-капитана Динамо

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

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Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился воспоминаниями о бывшем капитане киевского клуба Олеге Лужном.

"В моей памяти не осталось никаких проблемных ситуаций с Олегом Лужным. Я не имел с ним никаких конфликтов. Точка. Моя память все стерла. Он был среди лучших на тренировке, так же и в игре.

Лужный - это футболист экстра-класса. То, что он делал на поле тогда, актуально и сегодня. С его уровнем игры он бы мог выступать в любой команде мира. Считаю его своим помощником в команде. Когда кто-то задирал нос, Олег мог поставить человека на место, дать словесную взбучку. Даже такому персонажу, как Виктор Леоненко, доставалось. Тот считал себя незаменимым.

В медиа о Лужном вспоминают не часто, а зря. История Лужного - это хороший пример для молодежи, как надо работать над собой. На 200 процентов, не останавливаясь. Когда-то Лобановский сказал, что такого капитана, как Лужный, в "Динамо" больше не будет. Согласен. В "Динамо" больше не будет такого тренера, как Лобановский. И такого капитана, как Лужный, тоже. Но новые поколения должны стремиться выйти на этот уровень. Это ориентир, куда стоит стремиться", - говорится в цитате Сабо на страницах автобиографической книги Лужного "Без компромиссов. Честная история нашего футбола".

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Олег Лужный Виктор Леоненко Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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