В ЦПД назвали количество уничтоженных самолетов на аэродромах РФ

В результате спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина" было уничтожено минимум 13 самолетов.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Минимум 13 российских самолетов уничтожены и еще больше повреждены на болотах", - говорится в его сообщении в Telegram.

Накануне дроны СБУ атаковали сразу четыре военных аэродрома России в Мурманской, Ивановской, Иркутской и Рязанской области ("Оленья", "Белая", "Дягилево", "Иваново"). Позже в ведомстве заявили, что удары по аэродромам поразили 34% стратегических носителей крылатых ракет РФ.



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