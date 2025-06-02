В ЦПД назвали количество уничтоженных самолетов на аэродромах РФ
Более десяти
скріншот
В результате спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина" было уничтожено минимум 13 самолетов.
Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
"Минимум 13 российских самолетов уничтожены и еще больше повреждены на болотах", - говорится в его сообщении в Telegram.
Накануне дроны СБУ атаковали сразу четыре военных аэродрома России в Мурманской, Ивановской, Иркутской и Рязанской области ("Оленья", "Белая", "Дягилево", "Иваново"). Позже в ведомстве заявили, что удары по аэродромам поразили 34% стратегических носителей крылатых ракет РФ.
Читайте такжеРоссия ночью запустила 80 БПЛА и четыре ракеты. Как справилась ПВО?
Популярное сейчас
- Стал известен клуб, в который перейдет основной кипер Ворсклы
- Новый рекорд. Кудровка возглавила список самых маленьких населенных пунктов, чьи команды выступали в УПЛ
- 9 из 14 клубов-старожилов высшего дивизиона уже не играют в УПЛ. 5 команд сейчас вовсе не существует
- "Опасная страна. Искушенные и умные преступники", - Орбан снова выступил против вступления Украины в ЕС
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо