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В ЦПД назвали количество уничтоженных самолетов на аэродромах РФ

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В ЦПД назвали количество уничтоженных самолетов на аэродромах РФ

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В результате спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина" было уничтожено минимум 13 самолетов.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Минимум 13 российских самолетов уничтожены и еще больше повреждены на болотах", - говорится в его сообщении в Telegram.

Накануне дроны СБУ атаковали сразу четыре военных аэродрома России в Мурманской, Ивановской, Иркутской и Рязанской области ("Оленья", "Белая", "Дягилево", "Иваново"). Позже в ведомстве заявили, что удары по аэродромам поразили 34% стратегических носителей крылатых ракет РФ.

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Андрей Коваленко СНБО бавовна война с россией ЦПД БПЛА
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Источник:
Андрій Коваленко
Опубликовал: Александр Бураков

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