Сабо: Шевченко совершил одну очень большую ошибку

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо вспомнил переход Андрея Шевченко из итальянского "Милана" в лондонский "Челси".

– Ваш бывший подопечный по "Динамо" Андрей Шевченко в "Милане" провел практически всю карьеру. И выиграл Лигу чемпионов 2003 года!

– Шевченко совершил одну очень большую ошибку, что послушал свою жену и перешел в "Челси". Его жена хотела жить в Лондоне, и это не секрет. В "Милане" Шевченко здорово играл, много забивал, а в Англии совсем другой футбол, который ему не подошел. К тому же Берлускони был влюблен в Шевченко и он мог играть в "Милане" до конца своей карьеры, получая хорошую зарплату, - сказал Сабо.

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Ранее Сабо раскритиковал выступления Артема Довбика в "Роме".