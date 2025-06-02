Сабо: Шевченко совершил одну очень большую ошибку
Что он имел в виду?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо вспомнил переход Андрея Шевченко из итальянского "Милана" в лондонский "Челси".
– Ваш бывший подопечный по "Динамо" Андрей Шевченко в "Милане" провел практически всю карьеру. И выиграл Лигу чемпионов 2003 года!
– Шевченко совершил одну очень большую ошибку, что послушал свою жену и перешел в "Челси". Его жена хотела жить в Лондоне, и это не секрет. В "Милане" Шевченко здорово играл, много забивал, а в Англии совсем другой футбол, который ему не подошел. К тому же Берлускони был влюблен в Шевченко и он мог играть в "Милане" до конца своей карьеры, получая хорошую зарплату, - сказал Сабо.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее Сабо раскритиковал выступления Артема Довбика в "Роме".
Популярное сейчас
- Ворскла впервые в истории вылетела из УПЛ, возвращение Металлиста 1925, фулбек Динамо не сыграет за сборную Украины. Главные новости за 1 июня
- Новый рекорд. Кудровка возглавила список самых маленьких населенных пунктов, чьи команды выступали в УПЛ
- Украина едет в Канаду, а Германия, Португалия, Испания и Франция сразятся за Лигу наций. Расписание футбола на 2 – 8 июня
- Вице-президент Ворсклы одним словом ответил, будет ли существовать клуб
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей